Під боком у Росії проходять навчання НАТО (фоторепортаж)

У Латвії проходять міжнародні навчання НАТО Saber Strike, у яких беруть участь понад дві тисячі військових із восьми країн. Вони триватимуть до 15 червня.

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Об'єднані навчання сухопутних і повітряних сил Saber Strike під командуванням сил США в Європі є щорічними. Цього року в них братимуть участь військовослужбовці з Латвії, Литви, Італії, Норвегії, Великобританії, Польщі, Словаччини та США.

НАТО регулярно проводить на території країн Балтії військові навчання. Відповідно до опублікованого на сайті Альянсу плану, у 2017 році на території балтійських країн пройдуть не менше 16 міжнародних і національних навчань.