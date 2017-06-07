Один з бойовиків підірвав себе у будівлі парламенту Ірану

Один з бойовиків, які атакували будівлю парламенту Ірану, підірвав себе.

Відзначається, що під час вибуху смертник перебував в оточені служби безпеки парламенту.

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Про це повідомив телеканал Press TV на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані.

За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова. Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо.

Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники.