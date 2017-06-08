У США в супермаркеті чоловік застрелив трьох людей і покінчив з собою
15:32, 08 червня 2017Світ
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Мотиви вчинку вбивці невідомі.
Ілюстрація / REUTERS
В результаті стрілянини в супермаркеті в американському штаті Пенсильванія загинули чотири людини, повідомляє Fox News.
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За попередньою інформацією, інцидент стався близько 1:00 ночі за місцевим часом. На місці події правоохоронці виявили тіла двох чоловіків і двох жінок. Один із чоловіків розстріляв інших, а потім покінчив з собою.
Влада вважаю, що інцидент вичерпано, а громадськість не піддається ніякої небезпеки. Розслідування триває.
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