Барикади біля Кремля: як Москва готується до мітингів (фото, відео)
У мережі показали фото з вулиці Тверської у Москві, де відбудеться антикорупційний мітинг російського опозиціонера Олексія Навального.
Раніше Навальний розповів про перенесення мітингу проти корупції з проспекту Сахарова на Тверську вулицю. За його словами, рішення було прийнято після того, як організатори не змогли знайти підрядника, який встановив би сцену на проспекті, де акція була узгоджена з московською мерією.
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Акції на Тверській вулиці не узгоджені.
Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальний та його прихильниками. Загальну кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч осіб.
Святкова Тверська #деньроссииpic.twitter.com/8kppdIpXi6— Kuharez (@Newesprod) June 11, 2017
Тверська. Них*я собі pic.twitter.com/CZ3aJNwpRb— Економіка РФ (@PutinsEconomy) June 11, 2017
Тверська, до речі, цілком готова до мітингів pic.twitter.com/UFLmyVxSK4— RIP Новини (@riarip) June 12, 2017
Тверська зараз: pic.twitter.com/dC8LuSJDEl— Андрій Філін (@Barsyaka1) June 12, 2017
#12іюня#мітинг#барнаулhttps://t.co/PJghQGkxv5— Newx (@newxjob) June 12, 2017
Мітинг 12 червня в Краснодарі https://t.co/ktEc6Hqoz0— Вільні Медіа (@freemedia_su) June 12, 2017