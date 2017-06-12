Барикади біля Кремля: як Москва готується до мітингів (фото, відео)

Раніше Навальний розповів про перенесення мітингу проти корупції з проспекту Сахарова на Тверську вулицю. За його словами, рішення було прийнято після того, як організатори не змогли знайти підрядника, який встановив би сцену на проспекті, де акція була узгоджена з московською мерією.

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Акції на Тверській вулиці не узгоджені.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальний та його прихильниками. Загальну кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч осіб.

Тверська, до речі, цілком готова до мітингів pic.twitter.com/UFLmyVxSK4 — RIP Новини (@riarip) June 12, 2017