Скандальне розслідування Навального про Медведєва залили на PornHub
Пізніше доступ до відео був закритий на час перевірки.
Розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про корупційні схеми прем'єра РФ Дмитра Медведєва "Він вам не Дімон", яке за рішенням суду Навальний повинен був видалити з YouTube, на деякий час з'явилося на сайті PornHub.
Читайте також"Кухар Путіна" створив картель для розкрадання оборонзамовлення РФ - фонд Навального (відео)Скріншот з одного з найбільших у світі порносайтів з'явився в "Твіттері" Alexander V. Litreev. Саме відео розмістив користувач під ніком bluesausage1488. В його профілі вказано, що він живе в російському місті Гатчина.
А ви думали я жарти жартую? https://t.co/Y8xC2j2iwDpic.twitter.com/JLrS44oSTS— Alexander V. Litreev (@alexlitreev) May 31, 2017
Як пише "Лента.Ру", за годину відео з креативною назвою Russian corrupted politician f**ed hard подивилися майже дві тисячі разів. В коментарях відзначають, що фільм "вийшов гарячим".
На момент написання новини, "Порнхаб" закрив доступ до розслідування Навального – воно "проходить перевірку".
Як повідомлялося, 31 травня суддя Люблінського районного суду Москви Марина Васіна підтримала позов мільярдера Алішера Усманова до політика Олексія Навального. Суд, зокрема, постановив видалити фільм-розслідування «Він вам не Дімон» c YouTube і спростувати відомості, що порочать Усманова.
Крім того, за рішенням суду повинен бути видалений сайт, де розміщено розслідування «Він вам не Дімон», хоча Усманову там присвячений тільки один розділ. У ній говориться, що Усманов подарував садибу на Рубльовці фонду, підконтрольному однокурсникам Медведєва. Навальний також повинен вилучити з свого блогу пост, де говориться, що Усманов дав хабар віце-прем'єру Ігорю Шувалову, а також звинувачення Усманова в цензурі в «Комерсанті».