Акції протесту у Петербурзі: учасників оточив ОМОН, десятки затриманих (фото)

У Санкт-Петербурзі співробітники ОМОН оточили учасників антикорупційної акції і почали їх затримувати.

Учасники акції скандують "Росія буде вільною" і "Ганьба".

"Поки затримали близько 50 осіб. Їх ведуть в автозаки. Зараз оточив ОМОН другу групу людей: в оточенні 50-60 осіб", - йдеться у повідомленні "Бумаги".

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Як повідомляє "Фонтанка", одного з учасників акції на Марсовому затримали з плакатом "Володю! Ми стомилися від тебе". На полі він встиг простояти кілька хвилин.

"Люди тікають від ОМОНу, щоб не опинитися в оточенні й не бути затриманими, падають одне на одного, тиснява, дорогою гублять телефони", – пише "Фонтанка".

Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція проводить вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.