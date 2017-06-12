"Путін-злодій": як відзначали День Росії в Москві та регіонах (відео)

12 червня російський опозиціонер Олексій Навальний організував антикорупційні мітинги. Протести почалися на Далекому Сході Росії, перших активістів затримали у Владивостоці.

Ще до початку заходів у Москві перекрили вулицю, де мав пройти мітинг. У центр міста стягнули автозаки і бронетехніку. Навальний переніс акцію в Москві з узгодженого місця в неузгоджене. Ще до початку мітингу у Москві поліція почала проводити вибіркові затримання активістів.

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ОМОН валив людей на землю і тягнув в автозаки. У натовпі розпорошили перцевий газ, поліція при цьому була оснащена протигазами. У соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками.

Олексія Навального силовики затримали після виходу з будинку.

В цілому на антикоррупционних мітингах в Росії затримано більше 1,5 тисяч осіб.