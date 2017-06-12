У Барселоні пройшла масова акція за референдум про незалежність Каталонії

У Барселоні тисячі людей вимагали провести референдум про незалежність Каталонії, передає dw.com.

За даними глави регіону Карлеса Пучдемона, у масовій акції брали участь 47 тисяч людей. Мерія Барселони повідомила про 30 тисяч учасників.

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Перед демонстрантами виступив, зокрема, колишній тренер каталонської "Барселони" і мюнхенської "Баварії" Пеп Гвардіола. У своїй промові, виголошеній каталонською, іспанською та англійською мовами, знаменитий футболіст заявив про те, що "немає іншого шляху". За його словами, референдум відбудеться, навіть якщо Мадрид цього не хоче.

Нагадаємо, прем'єр-міністр іспанського регіону Каталонія Карлес Пучдемон у п'ятницю, 9 червня, оголосив про рішення провести референдум про відокремлення від Іспанії 1 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, в 2014 році в Каталонії був проведений неформальний референдум за відділення від Іспанії, хоча його було заборонено судом. Тоді з 6,3 мільйони осіб, що мають право голосувати, 2,3 мільйона прийшли на референдум, з них 80 відсотків висловилися за незалежність Каталонії.

У листопаді 2015 року каталонський парламент затвердив "дорожню карту" для досягнення незалежності від центрального уряду в Мадриді. Однак в серпні 2016 року ця постанова каталонського парламенту анулював Конституційний суд Іспанії.