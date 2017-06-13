Меттіс не бачить у Путіна прагнення до зближення зі США

Глава Пентагону Джеймс Меттіс не бачить з боку Росії прагнення вибудовувати конструктивну взаємодію з Вашингтоном. Москва воліє бути стратегічним суперником США, заявив в понеділок, 12 червня, американський міністр оборони на слуханнях у комітеті Палати представників збройних сил, DW.

"В даний час я не бачу ніяких вказівок на те, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін прагне до хороших відносинин з нами", - зазначив він. Це не означає, що досягти цього не можна, якщо шукати ті теми, за якими можлива "спільність", додав міністр.

"Проте на даний момент він вибрав суперництво, вирішив бути нашим стратегічним суперником, і нам доведеться займатися цією проблемою", - пояснив Меттіс.

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Міністр оборони США також попередив про небезпеку повернення до суперництва між великими державами в умовах, коли такі країни, як Росія і Китай, ведуть себе більш агресивно у військовому плані і ставлять під загрозу глобальну систему міжнародної безпеки. "І Росія, і Китай протистоять ключовим аспектам міжнародного порядку, настільки ретельно збудованого після закінчення Другої світової війни", - сказав він.

Раніше республіканець Ліндсі Грем попередив, що американський Сенат найближчим часом може проголосувати за посилення санкцій проти РФ. Глава МЗС Росії Сергій Лавров, у свою чергу, дав зрозуміти, що не вважає за потрібне реагувати на подібні заяви Вашингтона.