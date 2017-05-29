Голова Пентагону не розуміє, чому росіяни називають НАТО загрозою

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що для нього є загадкою «чому росіяни вважають НАТО загрозою». Виступаючи в неділю в програмі телеканалу CBS News, він заявив, що це вище його розуміння – чому в Росії бачать в НАТО загрозу, передає Радіо Свобода.

«Ясно, що НАТО не є загрозою», – зазначив Меттіс. Відповідаючи на запитання ведучого програми «Обличчям до нації»: чого хочуть росіяни, Меттіс сказав: «Не маю поняття!».

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За його словами, зараз Росія вибирає стратегічне конкурування з Заходом. «Але суть в тому, що НАТО не є загрозою, і вони це знають. Вони не сумніваються в цьому», – зазначив глава Пентагону.

Меттіс повідомив, що зараз США намагаються мати справу з Росією «дипломатичним шляхом під керівництвом президента Трампа». «Не дивлячись на те, що ми хочемо діяти дипломатичними методами, нам доводиться стикатися з Росією, коли мова йде про ті царини, де вони нападають на нас, будь то з кібератаки, або коли вони намагаються змінити кордони за допомогою збройних сил», – зазначив міністр оборони США.

За його словами, це стратегічно незручна позиція – з одного боку діяти засобами дипломатії, намагаючись знайти вихід із цієї ситуації, але протистояти там, де слід протистояти. «І ми будемо продовжувати діяти в цьому ключі. І сподіваюся, скоро наші дипломати застосують свою магію і почнуть виводити нас із того скрутного становища, в якому ми перебуваємо» – зазначив генерал Меттіс.