Путін переконує росіян у наявності "плюсів" для РФ від санкцій

13:33, 15 червня 2017
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Путін стверджує, що у Росії після введення санкцій включили мізки, в ресурси зосередились на ключових напрямах.

Володимир Путін на

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія отримала користь від введених країнами Заходу санкцій проти неї.

Про це він сказав під час спілкування з росіянами під час чергової «прямої лінії».

«Що з цими санкціями сталося і як вони на нас позначилися. Позначилися чи ні? Так, позначилися. Кардинально чи ні? Не думаю. На нас більше позначилася світова кон'юнктура і зниження цін на традиційні наші товари, це на нафту, на газ, на металургійну промисловість, на хімію тощо», - заявив Путін.

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«Це однаково гостра для всіх зброя і шкодить всім, зокрема й тим, хто це робить. Хоч як це дивно, є й плюси. У чому вони полягають? У тому, що ми були змушені включити мізки, таланти, зосередити ресурси на ключових напрямах, а не тільки користуватися нафто- і газодоларами», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти Росії.

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Теги: #Путін про санкції#Пряма лінія Путіна 2017