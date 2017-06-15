Путін переконує росіян у наявності "плюсів" для РФ від санкцій

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія отримала користь від введених країнами Заходу санкцій проти неї.

Про це він сказав під час спілкування з росіянами під час чергової «прямої лінії».

«Що з цими санкціями сталося і як вони на нас позначилися. Позначилися чи ні? Так, позначилися. Кардинально чи ні? Не думаю. На нас більше позначилася світова кон'юнктура і зниження цін на традиційні наші товари, це на нафту, на газ, на металургійну промисловість, на хімію тощо», - заявив Путін.

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«Це однаково гостра для всіх зброя і шкодить всім, зокрема й тим, хто це робить. Хоч як це дивно, є й плюси. У чому вони полягають? У тому, що ми були змушені включити мізки, таланти, зосередити ресурси на ключових напрямах, а не тільки користуватися нафто- і газодоларами», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у «референдумі» 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти Росії.