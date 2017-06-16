Європол: в організації джихадистських атак все більшу роль відіграють жінки

Число заарештованих у Європі за підозрою в ісламському тероризмі зростає вже три роки поспіль, свідчать дані Європолу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За даними європейської поліції, в 2016 році за підозрою в тероризмі були затримані 718 осіб проти 687 осіб у 2015 році та 395 - у 2014-му.

При цьому число джихадистських нападів знизилося з 17% у 2015 році до 13 у 2016-му, йдеться в щорічному звіті про ситуацію з тероризмом у ЄС.

З цього числа шість нападів були пов'язані з діяльністю забороненої в Росії і багатьох інших країнах угруповання, що називає себе "Ісламською державою".

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У доповіді також наголошується, що в організації джихадистських атак все більшу роль відіграють жінки.

При організації терактів жінки зустрічають менше перешкод на своєму шляху, ніж чоловіки, йдеться в доповіді. Крім того, успішні напади або навіть ті, що були запобігнені, організовані жінками в країнах Заходу, можуть надихнути інших джихадистів, попереджає Європол.

У доповіді згадується також зростання кількості насильницьких нападів з боку радикальних ультраправих угруповань.

В Європі також з 2014 року зростає кількість нападів, організованих лівими екстремістами. У 2016 році було скоєно 27 таких нападів, з яких 16 було зафіксовано в Італії.

Всього на території восьми країн ЄС в минулому році було зафіксовано 142 скоєних, невдалих і попереджених терористичних напади. Серед них були напади, які готували джихадисти, а також націоналісти, ультраліві та інші групи, говориться в звіті.

Єврокомісар з питань безпеки в ЄС Джуліан Кінг заявив, що ці цифри говорять про необхідність більш тісної співпраці у сфері розвідки.