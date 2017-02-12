ЗМІ повідомили про поранення ватажка ІДІЛ аль-Багдаді внаслідок авіаудару в Іраку

Про це повідомляє РБК з посиланням на Al Sumaria.

Видання про це поінформували джерела в сфері безпеки.

За даними видання, удар з повітря було завдано по західній частині міста Каїм провінції Анбар. За повідомленням джерел, бойовик прибув туди на з'їзд лідерів ІДІЛ. Авіаудари, за словами співрозмовника агентства, були нанесені на основі даних розвідки. Крім аль-Багдаді, поранення також отримали кілька інших терористичних лідерів.

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У грудні 2016 року Державний департамент США збільшив винагороду за інформацію, яка може посприяти затриманню Абу-Бакра аль-Багдаді до $25 млн. Раніше відомство пропонувала винагороду у розмірі $10 млн.

Як повідомляв УНІАН, троє турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації в районі сирійського міста Ель-Баб.