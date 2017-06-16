"У труні кишень немає": Путін прокоментував повідомлення про його багатства

Володимир Путін в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну спростував чутки про те, що він - "найбагатша людина у світі".

"У мене немає такого багатства, про яке говорять", — сказав російський лідер, слова якого передає РІА Новости.

Режисер також поцікавився у Путіна, чи є у нього рахунок на Кіпрі.

"Немає й ніколи не було. Нісенітниця це все. Якби це було, то давно б пред'явили", — відповів президент РФ.

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"Не думаю, що це велике щастя (багатство — УНІАН.)... У труні кишень немає, гроші із собою не понесеш", — сказав Путін.

Під час інтерв'ю Стоун запитав у російського президента про його плани на вибори 2018 року.

"Є речі, в яких все-таки повинна залишатися певна інтрига. Тому я повністю відповідати на ваше запитання не буду", — заявив у відповідь Путін, додавши, що майбутнього президента РФ визначать росіяни.

Раніше Путін повідомив, що у нього є двоє внуків, але відмовився назвати ім'я і вік, щоб їх "не ідентифікували".