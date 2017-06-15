Путін говорить, що у нього двоє онуків, вік та імена боїться називати

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що у нього є двоє онуків, але відмовився назвати ім'я і вік, щоб їх «не ідентифікували».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з росіянами під час чергової «прямої лінії».

«Мої діти, доньки, попри всякі чутки, живуть тут, у Росії, в Москві. І онуки у мене є, вони також живуть нормальним життям. Доньки у мене займаються наукою, освітою, нікуди не лізуть, в жодну політику, живуть нормальним звичайним життям», - зазначив російський президент.

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«Що стосується онуків - хтось уже в дитячий садочок ходить. Розумієте, в чому справа, я хочу щоб вони нормальними людьми виросли. Для цього їм потрібно рядове спілкування в дитячих колективах. Варто мені тільки сказати вік, ім'я, вони відразу будуть ідентифіковані, і їх не залишать у спокої, а це завдасть шкоди розвитку дитини. Все у мене нормально», - додав він.

Путін попросив росіян поставитися правильно до такої його позиції.

При цьому він додав, що у нього нещодавно народився другий онук.