В італійському порту корабель зіткнувся з пірсом: травмовано 50 пасажирів
22:29, 17 червня 2017Світ
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В момент удару багато пасажирів судна не встояли на ногах.
Пізніше корабель був затриманий владою для здійснення всіх необхідних перевірок / pixabay.com
Унаслідок зіткнення корабля з пірсом в порту Казаміччола на італійському острові Іскья травмовано 50 пасажирів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ANSA.
Судно Maria Buono належить приватній компанії Medmar. Відзначається, що в момент удару багато пасажирів судна не встояли на ногах. В результаті інциденту 50 осіб із легкими травмами були доставлені до місцевої лікарні.
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Пізніше корабель був затриманий владою для здійснення всіх необхідних перевірок.
Раніше відбулося зіткнення американського есмінця з торговельним судном біля берегів Японії.
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