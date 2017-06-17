В італійському порту корабель зіткнувся з пірсом: травмовано 50 пасажирів

22:29, 17 червня 2017
Світ
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В момент удару багато пасажирів судна не встояли на ногах.

pixabay.com

Унаслідок зіткнення корабля з пірсом в порту Казаміччола на італійському острові Іскья травмовано 50 пасажирів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ANSA.

Судно Maria Buono належить приватній компанії Medmar. Відзначається, що в момент удару багато пасажирів судна не встояли на ногах. В результаті інциденту 50 осіб із легкими травмами були доставлені до місцевої лікарні.

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Пізніше корабель був затриманий владою для здійснення всіх необхідних перевірок.

Раніше відбулося зіткнення американського есмінця з торговельним судном біля берегів Японії. 

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Теги: #аварія корабля#корабель зіткнувся з пірсом#корабель в Італії