Число загиблих в лісових пожежах Португалії зросло до 24 осіб

Кількість жертв під час лісових пожеж в районі Педроган-Гранді в Португалії зросла до 24 осіб. Таку заяву Міністерства внутрішніх справ країни, передає 112.ua з посиланням на португальську радіостанцію TSF.

Офіційний представник МВС Хорхе Гомес заявив, що 16 осіб загинули в своїх автомобілях по дорозі між містечками Фигейеро-гуд Виньос і Кастаньеира-де-Пера, а три людини задихнулися димом в самому місті Фигейеро-ду-Виньос.

Радіостанція повідомила, що в районі було оголошено надзвичайний стан. Прем'єр-міністр Антоніу Коста назвав подію "найбільшою людською трагедією за останні роки". Також повідомляється, що для забезпечення цивільного населення електроенергією будуть залучені вісім генераторів в цьому районі.

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За словами Хорхе Гомеса, вогонь має чотири дуже сильних напрямки. Він додав, що для гасіння полум'я мобілізували понад 306 пожежних і 101 транспортний засіб.

Нагадаємо, у центральній частині Португалії під час лісової пожежі загинули щонайменше 19 людей, більшість з них у своїх автомобілях. Державний секретар внутрішніх справ Хорхе Гомес заявив пресі, що 16 осіб загинули в своїх автомобілях, коли намагалися виїхати із зони стихійного лиха в Педроган-Гранді, ще три людини померли від отруєння димом.