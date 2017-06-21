Рада Європи створить орган розслідування корупції в ПАРЄ, росіяни голосували проти

У Раді Європі підтримали рішення про створення органу з розслідування корупції в Парламентській асамблеї Ради Європи, представники Російської Федерації голосували проти. Про це у Twitter повідомляє постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Читайте такожРосія використовує Аграмунта для дискредитації ПАРЄ – МЗС України"Комітет міністрів Ради Європи щойно ухвалив рішення підтримати створення органу з розслідування корупції в ПАРЄ. Росія голосувала проти", - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає. 28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.