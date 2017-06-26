Заплакав від радості: Пентагон дозволив військовому одягнути форму на гей-парад

Пентагон дозволив військовослужбовцю нетрадиційної сексуальної орієнтації Натаниэлю Беме взяти участь в гей-параді в Сіетлі у військовій формі, пише king5.

Зазначається, що Натаніель Беме числиться у ВПС Національної гвардії. Він вступив на військову службу в 2001 році і довгий час приховував свою нетрадиційну орієнтацію.

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"Коли я служив в Іраку, існувала політика "не питай-не кажи", і мені, як і багатьом моїм колегам, доводилося мовчати", - заявив Беме, додавши, що він заплакав від радості, коли отримав листа з дозволом надіти на гей-парад форму. Збройні сили США 22 грудня 2010 року офіційно скасували політику "не питай — не кажи", яка забороняла служити в армії тим, хто не приховував свою нетрадиційну орієнтацію.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліція у Стамбулі розігнала учасників несанкціонованого маршу за права лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ). Організатори демонстрації заявляли, що марш відбудеться, незважаючи на заборону з боку міської влади. Невеликі групи людей збиралися на підходах до площі Таксим, але навколо було набагато більше поліції.