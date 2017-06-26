Екс-менеджери Джонні Деппа підтвердили, що він бив Ембер Херд

Колишні менеджери голлівудської зірки Джонні Деппа з компанії TMG, які звинуватили актора у марнотратстві, підтвердили, що він бив свою екс-дружину Ембер Херд. Про це повідомляє People.

Так, у заяві представників TMG, менеджери вказали, що Джонні дійсно підіймав руку на Ембер. "Депп сильно побив Ембер під час інциденту, який стався в 2014 році". - йдеться в заяві. Крім того, менеджери стверджують, що переписка між Херд і асистентом актора мала місце. В ній помічник актора приносив свої вибачення перед Ембер за поведінку знаменитості.

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Нагадаємо, у травні 2016 року стало відомо, що Джонні Депп та Ембер Херд вирішили розлучитися. Згодом Ембер відверто розповіла, що актор неодноразово піднімав на неї руку.