США пригрозили Китаю санкціями через Північну Корею

Сполучені Штати залишають за собою право ввести санкції проти громадян КНР і китайських компаній, які, імовірно, надають допомогу Північній Кореї в ядерних розробках. Про це напередодні американо-китайських переговорів із безпеки, які відбудуться 20 червня, заявила помічник держсекретаря у справах Східної Азії Сьюзан Торнтон, передає The South China Morning Post.

«Ми як і раніше закликаємо Китай використовувати свої унікальні важелі тиску [на Пхеньян] як провідного торговельного партнера КНДР», — пояснив дипломат.

Читайте такожСША в черговий раз дорікнули Китаю в мілітаризації

Держсекретар США Рекс Тіллерсон минулого тижня заявив, що Вашингтон звертався з проханням до Пекіну натиснути на Пхеньян, змусивши його відмовитися від ядерної програми. «Президент [США Дональд] Трамп пояснив голові КНР Сі Цзіньпіну, що якщо Китай не вживе заходів, то ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне», — зазначив глава американського Держдепу.

Вашингтон наполягає на запровадженні жорсткіших санкцій відносно Пхеньяну, при цьому 90 відсотків обороту зовнішньої торгівлі КНДР припадає на Китай. США пригрозили згорнути справи з китайськими підприємствами, пов'язаними з Північною Кореєю.

Ситуація на Корейському півострові — одна з найбільш напружених тем міжнародної політики. Повідомлялося, що Вашингтон готовий завдати превентивного удару по північнокорейським військових об'єктах, якщо Пхеньян зважиться на ще одне ядерне випробування. У відповідь КНДР заявили, що в цьому випадку самі здійснять превентивний удар.

Пізніше в США уточнили, що мають намір натиснути на КНДР дипломатичним і санкційним тиском, а також залучати Китай до дій, які змусять Пхеньян відмовитися від ракетної і ядерної програм.