Опитування: 57% американців не схвалюють роботу Трампа

Майже 60% американців не схвалюють роботу, яку проводить їхній президент Дональд Трамп, йдеться у результатах опитування Gallup, передає "ЄвроПравда". Оцінка несхвалення досягла 57%, проте це трохи нижче, ніж коли в середині червня Трамп отримав 60% несхвалення громадян США.

Читайте такожТрамп за допомогою відео у Twitter вийшов на новий рівень ворожнечі зі ЗМІВидання The Hill відзначає, що рейтинг несхвалення попередників Трампа - демократів Білла Клінтона та Барака Обами - ніколи не опускався до позначки в 60%, яку Трамп досяг 12 червня цього року.

А колишній президент США Джордж Буш досяг такого рейтингу несхвалення як Трамп після майже п'яти років роботи на посаді глави держави.

Раніше повідомлялося, що більше ніж три чверті світу не довіряють або мало довіряють лідерству президента США Дональда Трампа, коли мова йде про міжнародні справи.