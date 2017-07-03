Поліція Німеччини підтвердила загибель 18 осіб внаслідок ДТП

13:59, 03 липня 2017
Світ
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У поліції сподівалися, що пасажири можливо вибралися з автобуса та у стані шоку блукали навколо території.

Bild.

Поліція Німеччини підтвердила загибель 18 осіб, яких розшукували після того, як загорівся туристичний автобус у Баварії внаслідок ДТП, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на німецьке видання Bild. Уточнюється, що всі загиблі були дорослими.

Читайте такожВ Баварії туристичний автобус врізався у вантажівку: десятки постраждалих, 17 людей досі шукають (фоторепортаж)Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Баварії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою та загорівся, внаслідок чого приблизно 30 осіб було травмовано. Раніше у поліції заявляли, що після ДТП не можуть знайти 17 осіб. Згодом з'явилися дані про 18 зниклих.

За даними видання, автобус повністю згорів після аварії, від нього залишився лише "скелет".

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Теги: #автобус Німеччині згорів