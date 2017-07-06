У Кремлі не згодні із заявою Трампа про дестабілізацію Росією ситуації в Східній Європі

У Кремлі не згодні із заявою президента США Дональда Трампа про дестабілізацію Росією ситуації в Східній Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми не згодні з таким підходом», - сказав Пєсков.

Разом з тим він зазначив, що в Кремлі розраховують, що зустріч президента РФ Володимира Путіна з Трампом дозволить зрозуміти «істинний підхід» американського лідера до відносин із Росією.

Читайте такожДуда і Трамп згадали про ситуацію в Україні та російсько-білоруські військові навчання

«Ні, у Кремля, як і раніше, теж немає розуміння. Це така взаємність, я б сказав, про яку в даному випадку можна тільки шкодувати. Але тому ми й чекаємо всі першої зустрічі двох президентів. Вони зможуть особисто обмінятися своїми думками з найактуальніших питань, і головне - це буде можливість познайомитися, зрозуміти все ж таки справжній підхід кожного з них до двосторонніх відносин, а не той підхід, який транслюється засобами масової інформації », - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи є в Кремлі розуміння того, як вибудовувати відносини з Білим домом.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про важливість того, щоб президенти Росії і США провели у ході майбутньої зустрічі в Гамбурзі (7 липня) «хороший обмін» поглядами на природу відносин між двома країнами, оскільки Вашингтону наміри Москви наразі не ясні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, на прес-конференції у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою Трамп заявив, що США налаштовані на підтримку миру і безпеки у Східній Європі. Він також зазначив, що Сполучені Штати співпрацюють з Польщею у відповідь на дії Росії та її політику дестабілізації.