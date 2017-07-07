Прибуття лідерів G20 на саміт в Гамбурзі в обличчях (фоторепортаж)

У німецькому місті Гамбург сьогодні розпочинається дводенний саміт лідерів "Великої двадцятки".

Господарка саміта канцлер ФРН Ангела Меркель вже зустріла поважних гостей - американського президента Дональда Трампа, президента РФ Володимира Путіна, французького президента Еммануеля Макрона, канадського прем'єра Джастіна Трюдо, британську прем'єрку Терезу Мей, лідерів ЄС Дональда Туска та Жан-Клода Юнкера, китайського лідера Сі Цзіньпіна та навіть опального президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, а також інших лідерів країн світу.

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Велику увагу привертає двостороння зустріч Трампа з Путіним.

Меркель у свою чергу в урядовій заяві минулої п'ятниці дала зрозуміти, що очікує складних переговорів у Гамбурзі та має намір відстоювати чітку європейську позицію, зокрема, в питанні кліматичної політики в противагу США. Її очікування від зустрічі з Трампом обмежені.

Крім того відзначається, що G20 є важливим елементом реалізації геополітичних амбіцій Китаю.