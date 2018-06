Трамп у підгузках: у Гамбурзі активісти встановили статую президента США у вигляді немовляти

У німецькому Гамбурзі, де проходить саміт G20, активісти Greenpeace встановили статую президента США Дональда Трампа у вигляді немовляти, який розриває примірник Паризького угоди, йдеться на сайті Greenpeace.

Семиметрову скульптуру американського лідера у вигляді немовляти, активісти встановили на понтоні на річці Ельба напроти будівлі філармонії, де пройшов концерт для лідерів країн G20.

Читайте такожЄвропейський Союз дав "зелене світло" ратифікації Паризької кліматичної угоди

Статуя Трампа у підгузках виготовлена із пап’є-маше. Таким чином активісти відреагували вихід США із Паризької кліматичної угоди.

Break: ‘World can’t wait for Trump to grow up’ – Greenpeace calls for G20 climate action https://t.co/Vszop1JBXV

via @greenpeace_depic.twitter.com/5z308qoKl7