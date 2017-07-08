Трамп у підгузках: у Гамбурзі активісти встановили статую президента США у вигляді немовляти

09:59, 08 липня 2017
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Таким чином активісти висловлюють протест проти виходу США із Паризької кліматичної угоди.

Статую встановили навпроти філармонії / twitter.com/greenpeacepress

У німецькому Гамбурзі, де проходить саміт G20, активісти Greenpeace встановили статую президента США Дональда Трампа у вигляді немовляти, який розриває примірник Паризького угоди, йдеться на сайті Greenpeace.

Семиметрову скульптуру американського лідера у вигляді немовляти, активісти встановили на понтоні на річці Ельба напроти будівлі філармонії, де пройшов концерт для лідерів країн G20.

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Статуя Трампа у підгузках виготовлена із пап’є-маше. Таким чином активісти відреагували вихід США із Паризької кліматичної угоди.

Як повідомляв УНІАН раніше, США зможуть вийти з Паризької кліматичної угоди не раніше ніж у 2020 році, тобто лише наприкінці терміну президентства Дональда Трампа.

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Теги: #G20#паризька кліматична угода#Трамп у Гамбурзі