Наступного року у G20 головуватиме Аргентина

У 2018 році в групі країн G20 головуватиме Аргентина. Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила на прес-конференції за підсумками саміту лідерів країн "Великої двадцятки" у Гамбурзі, що транслювалася на телеканалі Sky News.

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"Ми взяли на себе низку зобов'язань, й Аргентина буде країною, яка головуватиме у наступному році, потім у 2019 році Японія прийме президентство, а у 2020 році - Саудівська Аравія", - повідомила Меркель.