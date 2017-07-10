NYT: на зустрічі з Трампом Путін "голосно вимагав доказів". Пєсков заперечує

Президент США Дональд Трамп протягом майже 40 хвилин обговорював втручання Росії у вибори у США на першій зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним, яка відбулася в п'ятницю, 7 липня, на полях саміту G20 в Гамбурзі. Про це пише The New York Times з посиланням на неназваного представника Білого дому. Йому, у свою чергу, повідомив про те, що трапилося, держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає РБК.

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За даними газети, розмова двох лідерів на цю тему була напруженою, вони сперечалися, а Путін «голосно вимагав доказів від президента», що підтверджують вплив Москви на американські вибори 2016 року, в яких Трамп здобув перемогу. Ініціатива закрити тему і перейти до обговорення інших питань виходила від американського лідера, вказує джерело видання.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков поставив під сумнів надійність цього джерела. «Всі ці міркування, які ви згадали, про New York Times, із серії абсурду», - заявив він у ефірі телеканалу «Росія1».

«Там сидять великі казкарі, які роблять все можливе, щоб не дати хвилі русофобській відійти», - вважає Пісків.

Як повідомляв УНІАН, раніше постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі в коментарі телеканалу CNN заявила, що Штати не довіряють і не будуть довіряти Росії в питаннях кібербезпеки.