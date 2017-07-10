Трамп не вірить у створення групи із кібербезпеки, яку він обговорював із Путіним

09:15, 10 липня 2017
Світ
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Президент США прокоментував обговорення із російським лідером питання групи із кібербезпеки.

Володимир Путін і Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп не вірить у створення групи із кібербезпеки, про яку йшлося під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Той факт, що президент Путін і я обговорювали групу із кібербезпеки, не означає, що я думаю, що це (створення групи – ред.) може статися. Не може, але припинення вогню (в Сирії – ред.) може і відбулося!», – йдеться в повідомленні.

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Раніше постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі в коментарі телеканалу CNN заявила, що Штати не довіряють і не будуть довіряти Росії в питаннях кібербезпеки.

"Ми ніколи не довіряли Росії, ми не можемо довіряти Росії, і ми не будемо їй довіряти", – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, глава апарату Білого дому Рейнс Прібус заявив, що президент США Дональд Трамп не вірить запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про невтручання Росії в американські вибори в 2016 році.

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Теги: #зустріч Трампа і Путіна#Зв'язки Трампа з Росією