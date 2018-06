Трамп не вірить у створення групи із кібербезпеки, яку він обговорював із Путіним

Президент США Дональд Трамп не вірить у створення групи із кібербезпеки, про яку йшлося під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Той факт, що президент Путін і я обговорювали групу із кібербезпеки, не означає, що я думаю, що це (створення групи – ред.) може статися. Не може, але припинення вогню (в Сирії – ред.) може і відбулося!», – йдеться в повідомленні.

Раніше постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі в коментарі телеканалу CNN заявила, що Штати не довіряють і не будуть довіряти Росії в питаннях кібербезпеки.

"Ми ніколи не довіряли Росії, ми не можемо довіряти Росії, і ми не будемо їй довіряти", – підкреслила вона.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!