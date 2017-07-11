Трамп не пішов на жодні поступки Путіну - Rzeczpospolita

Велика кількість важливих жестів супроводжувала першу зустріч президентів США та Росії в Гамбурзі на полях саміту G20. Але все вказує на те, що Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Володимиру Путіну, які б турбували країни Центрально-Східної Європи.

Оглядач Єжи Хащинский зазначає, що не залишилося й сліду від планів побудови "нового світу", про які під час виборчої кампанії говорив Трамп. Планів, які були пов'язані зі створенням нових так званих "сфер впливу", такої собі нової Ялтинської угоди, передає DT.UA з посиланням на Rzeczpospolita.

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Кілька місяців тому в Польщі та інших країнах Центрально-Східної Європи боялися, що в обмін на допомогу Росії у війні проти "Ісламської держави" в Сирії Трамп дозволить Кремлю взяти під контроль Україну, що справа дійде до великої геополітичної угоди". Але під час зустрічі у п'ятницю про Україну згадали лише побіжно. Путін розумів, що він мало на що може сподіватися під час зустрічі в Гамбурзі. А якраз перед нею він дізнався, що Вашингтон призначив спеціального представника у справах України. Ним став Курт Волкер - дипломат, який займає жорстку позицію щодо Росії і має тісні зв'язки з впливовим республіканцем Джоном МакКейном, який багато робить для збереження американської підтримки суверенітету України.

У питанні Сирії теж справа не дійшла до реалізації давніх планів. Трамп і Путін домовилися про відведення зброї в західних регіонах Сирії. Там тривають бої між армією союзника Кремля Башара Асада і загонами опозиції, яких підтримує Захід і серед яких є і радикали, але не такі, як терористи "Ісламської держави". Власне, допомога Росії для перемоги над терористами більше не потрібна. У Сирії головною наземної силою стали загони курдів, а в Іраку - офіційна армія. І вони ось-ось розіб'ють останні сили ІДІЛ у містах Ракка і Мосул. До того ж, в Америці не бачать ніякої можливості для політичного майбутнього сім'ї диктатора Башара Асада.

Оглядач зауважує, що про зустріч Трампа і Путіна поки відомо лише те, що сказали Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон. Саме тому в оцінках цієї зустрічі так часто вживаються вирази типу "можливо" і "все вказує на те, що...". Американський президент неодноразово викликав перепади настроїв у Центрально-Східній Європі. Але цього разу в регіоні панує оптимізм.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Путіна відбулася 7 липня у рамках саміту G20. Переговори президентів тривали майже 2,5 години. Вони обговорювали створення зон деескалації у Сирії, ситуацію в Україні, санкції і кібербезпеку.