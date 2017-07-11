ФРН попросила у країн ЄС допомоги із розслідуванням заворушень у Гамбурзі

Після заворушень в Гамбурзі під час саміту Великої двадцятки (G20) уряд Німеччини закликав партнерів по Європейському Союзу прискорити розшук злочинців. Як повідомляють у вівторок, 11 липня, видання медіагрупи Funke, міністр юстиції Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) звернувся до своїх європейських колег з відповідним проханням, як пише DW.

"Зараз перевіряється багато фотографій та відеозаписів, щоб провести упізнання правопорушників. При цьому нам необхідна підтримка наших зарубіжних партнерів", - написав Маас.

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Глава мін'юсту ФРН звернувся з проханням до своїх колег з країн ЄС, щоб відповідальні відомства в пріоритетному порядку опрацьовували запити про правову допомогу з боку Німеччини, пов'язані з гамбурзькими заворушеннями. Гайко Маас також попросив про швидке задоволення ордерів на арешт, які видала німецька сторона. Співпрацю слід довести до такого рівня, щоб "під час наступних самітів будь-яка інша країна і будь-яке інше місто не постраждали від європейських туристів-погромників", пише Маас.

На даний момент в Гамбурзі попередньо ув'язнено 51 підозрюваного. Серед них є, крім німців, громадяни Росії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Франції, Швейцарії та Австрії. Поліція Гамбурга створила спецкомісію з метою притягти до відповідальності інших злочинців та ініціаторів заворушень.