Розбиті вітрини, сотні поранених поліцейських та затриманих демонстрантів: як виглядає Гамбург після акцій протесту (фото)

У Гамбургу в ході протестів та заворушень поранення отримали щонайменше 213 поліцейських. Крім того, були затримані 203 протестувальники. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на відповідні дані поліції Гамбурга.

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Поліцейські стверджують, що кількість поранених офіцерів може зрости протягом дня, зважаючи на те, що багато з них звертаються по медичну допомогу не одразу.

При цьому достовірних даних про кількість постраждалих серед демонстрантів наразі немає.

Як повідомляв УНІАН раніше,в ході зіткнень з протестуючими в Гамбурзі 74 поліцейських отримали різні поранення. Троє з правоохоронців доставлені в лікарню. Зокрема, один поліцейський отримав пошкодження ока в результаті вибуху поблизу петарди. Дані про кількість постраждалих демонстрантів поки немає.

Раніше у Гамбурзі, напередодні саміту G20, група демонстрантів, одягнених в чорне, почала кидати пляшки та інші предмети в поліцію. У зв'язку з цим правоохоронці ФРН застосували перцевий спрей і водомети проти протестувальників.