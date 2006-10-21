НАТО: Хорватію можна прийняти, від України і Грузії чекаємо заявок
18:35, 21 жовтня 2006Світ
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Версія від Дена Фрайда
Заступник держсекретаря США у європейських справах Ден Фрайд, який відвідав напередодні штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, заявив, що на прийом до альянсу в 2008 році може розраховувати лише одна Хорватія, повідомили у суботу місцеві ЗМІ.
За словами Фрайда, на саміті НАТО, що відбудеться 28-29 листопада в Ризі, нових пропозицій вступити до альянсу жодній з країн-претендентів, зроблено не буде.
Водночас, згідно з інформацією ЗМІ, заступник держсекретаря США заявив, що ніщо не заважає Україні і Грузії самим подати заявки на вступ до альянсу.
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