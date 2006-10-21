НАТО: Хорватію можна прийняти, від України і Грузії чекаємо заявок

Заступник держсекретаря США у європейських справах Ден Фрайд, який відвідав напередодні штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, заявив, що на прийом до альянсу в 2008 році може розраховувати лише одна Хорватія, повідомили у суботу місцеві ЗМІ.

За словами Фрайда, на саміті НАТО, що відбудеться 28-29 листопада в Ризі, нових пропозицій вступити до альянсу жодній з країн-претендентів, зроблено не буде.

Водночас, згідно з інформацією ЗМІ, заступник держсекретаря США заявив, що ніщо не заважає Україні і Грузії самим подати заявки на вступ до альянсу.

РІА "Новости"