Трамп приїде до Великобританії в 2018 році

Як стало відомо Бі-бі-сі, уряд Великобританії і адміністрація Білого дому вибирають найбільш зручний час для візиту Трампа в країну. Дональд Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети II відвідати країну з державним візитом, коли британський прем'єр Тереза Мей перебувала у Вашингтоні в січні цього року.

Читайте такожМакрон запросив Трампа відзначити День взяття Бастилії в ресторані з синіми лобстерами і червоною ікроюВ Британії, однак, це запрошення викликало хвилю обурення, і повідомлялося, що Трамп нібито навіть вирішив відмовитися від поїздки в Лондон, оскільки не хотів, щоб з приводу його візиту виникли протести. Але, за відомостями, отриманими Бі-бі-сі, візит Дональда Трампа в Британію може відбутися вже в майбутньому році.

Впливові британські політики, включаючи лідера лейбористів Джеремі Корбіна і колишнього лідера ліберальних демократів Тіма Фаррона, який назвав ДональдаТрампа "американським конфузом", закликали скасувати візит.

Крім того, виникли питання, чому Дональда Трампа запросили відразу ж після вступу на посаду, тоді як його попередника Барака Обаму - лише через два з половиною роки після початку перебування на посту президента.

До того ж Тереза Мей запросила президента відразу ж після того, як він оголосив про заборону на в'їзд в США громадянам семи переважно мусульманських країн, що викликало обурення у світі. Мер Лондона Садік Хан різко засудив Трампа за жорсткість умов імміграції, заявивши, що "Великобританія не повинна розстеляти килимову доріжку перед президентом США, чия політика йде врозріз з нашими цінностями".

Очікувалося, що повідомлення про державний візит президента США буде включено в промову британської королеви, в якій викладаються законодавчі ініціативи уряду на найближчий час. Але цього не сталося, і тепер офіційне оголошення про візит очікується в жовтні.

Білий дім заявив, що у президента немає ніяких сумнівів з приводу візиту, і що він сподівається, що взаємоприйнятне рішення буде знайдено найближчим часом.

Королева, як правило, приймає двох світових лідерів з державним візитом у рік. З часу сходження на престол в 1952 році вона прийняла 109 лідерів різних країн у рамках державних візитів.

Державні візити проходять з великою помпою і дотриманням численних церемоній. Однак уряд використовує їх для того, щоб просувати національні інтереси Великобританії.