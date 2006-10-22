Ізраїль визнав використання фосфорних бомб у Лівані

Ізраїль вперше визнав використання фосфорних снарядів у війні з Ліваном.

Таку заяву зробив ізраїльський міністр Яків ЭДЕРІ, що займається взаєминами з Кнесетом, повідомляє «Газета.Ru».

«Ізраїльські збройні сили володіють фосфорними боєприпасами різних форм, - сказав він. – Ізраїльська армія використовувала фосфорні снаряди під час війни з «Хезболлах» в ході атак проти військових цілей на відкритій місцевості».

Я.ЕДЕРІ також зазначив, що міжнародне законодавство не забороняє використання подібних бомб, і «ізраїльська армія використовувала цей тип боєприпасів відповідно до норм міжнародного права».

Під час бойових дій у Лівані ряд іноземних ЗМІ повідомляли, що у ліванських громадян спостерігаються поранення, характерні при атаках з використанням фосфору, який зайнявся при контакті з повітрям. Так, повідомлялося з посиланням на одного з медиків, що в лікарню в місті Баальбек привезли три тіла «з повністю зморщеною чорно-зеленою шкірою». Президент Лівану Еміль ЛАХУД також заявляв про застосування фосфорних боєприпасів проти ліванських мирних громадян.