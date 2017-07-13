За особисті комплекси Трампа і Путіна будуть розплачуватися жителі України і Сирії - журналіст

Безплідність гамбурзької зустрічі Трампа і Путіна починають визнавати і російські прокремлівські ЗМІ. Про це пише Семен Новопрудський, російський журналіст, в новому випуску журналу "Новое время".

Наприклад, газета "Известия" з посиланням на якесь джерело в МЗС Росії повідомила, що Москва може вислати близько 30 дипломатів США, а також накласти арешт на деякі об'єкти американської власності в Росії.

"Однак проблема в тому, що за особисті комплекси Трампа і Путіна розплачуватися будуть не стільки росіяни і ще в меншій мірі американці, скільки жителі України, Сирії, Євросоюзу. Росія легко переключає тумблери в своїй пропагандистській машині, змінюючи одну брехню на іншу. Довгий час той же Євросоюз російські провладні ЗМІ цькували як "маріонетку США": мовляв, європейці не скасовують санкції проти Росії тільки через тиск американської адміністрації", - пише він.

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"Тепер Трамп, м'яко кажучи, не знаходить спільної мови з країнами—лідерами ЄС Німеччиною і Францією, проте Євросоюз розширює санкції проти Росії за Крим і Донбас навіть без голосування. А сам Трамп не може скасувати будь-які санкції, введені адміністрацією Обами, щоб ще глибше не заритися в скандал навколо можливих зв'язків своєї адміністрації з росіянами", - вважає журналіст.

Новопрудський вважає, що у Трампа з Путіним багато спільного.

"Обидва відкрито ненавидять незалежні ЗМІ і вважають факти, які їм не подобаються, фейком або провокацією. Обидва вкрай пихаті, ставлять демонстрацію особистої крутизни вище політичної відповідальності за долі своїх країн та людства в цілому. Обидва хочуть залишатися при владі якомога довше будь-якою ціною. Саме це робить їх недоговороспроможними. А будь-яку особисту зустріч — конкурсом ошуканців", - констатує журналіст.

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