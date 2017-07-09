Трамп не вірить запевненням Путіна про невтручання РФ в американські вибори - Білий дім

Голова апарату Білого дому Рейнс Прібус заявив, що президент США Дональд Трамп не вірить запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про невтручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Про це Прібус сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Зокрема, його попросили прокоментувати заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Трамп нібито погодився з твердженнями Путіна про невтручання РФ в американські вибори у 2016 році.

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Прібус заявив, що слова Лаврова не відповідають дійсності. "Це неправда. Президент абсолютно не вірить у заперечення Путіна", - сказав Прібус.

При цьому голова апарату Білого дому повідомив, що Трамп на початку зустрічі з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" одразу ж почав розмову з російського втручання у минулорічні вибори.

Як сказав Прібус, Трамп щонайменше двічі порушував цю тему. Він додав, що цьому питанню було приділено значну частину зустрічі з Путіним.

Як наголосив Прібус, раніше, до зустрічі з Путіним, Трамп, говорячи про російське втручання у вибори, декілька разів зазначав, що росіяни, "ймовірно, втручалися у вибори".

"Вони втручалися у вибори. Єдина річ, про яку він також сказав - що зводить засоби масової інформації з розуму - що інші також втручалися. І це правда. Китай це робив, Північна Корея робила, і вони послідовно це робили впродовж багатьох років", - заявив Прібус.

"Тому, так, він (Трамп) вважає, що Росія, ймовірно, здійснила усі ці дії, про які нам говорили. Але він також вірить, що інші країни також...", - додав голова апарату Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним торкнувся теми російського втручання у президентські вибори в США у 2016 році, але російський лідер відкинув можливість втручання з боку РФ.

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Своєю чергою сам Путін повідомив, що на зустрічі з Трампом наголосив, що Росія не втручалася у вибори в США.

«… Наша позиція добре відома, і я її виклав - немає ніяких підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес США», - сказав Путін.

«Він (Трамп) поставив багато запитань на цю тему. Я, наскільки був у змозі відповісти, відповів на всі ці запитання. Мені здається, що він взяв це до відома і погодився. Насправді, як він до цього ставиться, ви краще запитайте у нього», - зазначив Путін.