Ейфелеву вежу закрили на час візиту Трампа

Головна визначна пам'ятка французької столиці – Ейфелева вежа — буде закрита для туристів під час візиту президента США Дональда Трампа в Париж. Про це пише газета Le Figaro.

Як повідомляється, у подружжя Трамп запланована вечеря із президентом Франції Еммануелем Макроном в ресторані Le Jules Verne на другому поверсі вежі.

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Також вежа буде закрита на час салюту на честь Дня незалежності Франції 14 липня. Пам'ятку відкриють для туристів ввечері в суботу, 15 липня.

Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибули в Парижна запрошення президента Еммануеля Макрона з дводенним візитом.