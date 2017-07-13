Ейфелеву вежу закрили на час візиту Трампа
15:24, 13 липня 2017Світ
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У подружжя Трамп запланована вечеря із президентом Франції Еммануелем Макроном в ресторані Le Jules Verne на другому поверсі вежі.
Ейфелева вежа / REUTERS
Головна визначна пам'ятка французької столиці – Ейфелева вежа — буде закрита для туристів під час візиту президента США Дональда Трампа в Париж. Про це пише газета Le Figaro.
Як повідомляється, у подружжя Трамп запланована вечеря із президентом Франції Еммануелем Макроном в ресторані Le Jules Verne на другому поверсі вежі.
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Також вежа буде закрита на час салюту на честь Дня незалежності Франції 14 липня. Пам'ятку відкриють для туристів ввечері в суботу, 15 липня.
Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибули в Парижна запрошення президента Еммануеля Макрона з дводенним візитом.
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