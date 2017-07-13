Ейфелеву вежу закрили на час візиту Трампа

15:24, 13 липня 2017
Світ
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У подружжя Трамп запланована вечеря із президентом Франції Еммануелем Макроном в ресторані Le Jules Verne на другому поверсі вежі.

Ейфелева вежа / REUTERS

Головна визначна пам'ятка французької столиці – Ейфелева вежа — буде закрита для туристів під час візиту президента США Дональда Трампа в Париж. Про це пише газета Le Figaro.

Як повідомляється, у подружжя Трамп запланована вечеря із президентом Франції Еммануелем Макроном в ресторані Le Jules Verne на другому поверсі вежі.

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Також вежа буде закрита на час салюту на честь Дня незалежності Франції 14 липня. Пам'ятку відкриють для туристів ввечері в суботу, 15 липня.

Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибули в Парижна запрошення президента Еммануеля Макрона з дводенним візитом.

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Теги: #Ейфелева вежа#Трамп і Макрон