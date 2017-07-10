Макрон запросив Трампа відзначити День взяття Бастилії в ресторані з синіми лобстерами і червоною ікрою

Президент Франції Еммануель Макрон запросив Дональда Трампа на вечерю в одному з найдорожчих ресторанів Парижа, розташованому на Ейфелевій вежі.

Про це з посиланням на французький журнал Paris Match пише американське видання The Washington Post.

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Повідомляється, що президент Франції Еммануель Макрон "організовує вечерю для свого почесного гостя в паризькому ресторані, розташованого на Ейфелевій вежі, ціни якого відповідають його висоті". На обіді будуть присутні обидва президенти, їх дружини і оточення.

Зустріч відбудеться в ніч на дати національного свята Франції. 14 липня, Франція відзначає День взяття Бастилії. Зауважимо, що ресторан має назву "Ле Жюль Верн".

В даний час невідомо, що буде подаватися в ніч президентського візиту. Однак дегустаційне меню ресторану включає делікатеси, такі як запечені сині лобстери, приготовані з помідорами і чорними оливками, золотиста картопля з ікрою, а на десерт – підсмажені малина і абрикоси, з мигдальним морозивом.