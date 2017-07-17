Ізраїль виступив проти угоди США і Росії щодо перемир'я в частині Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль виступає проти угоди США і Росії з приводу перемир'я на південному заході Сирії через зміцнення позицій Ірану в регіоні.

Про це повідомляє РБК з посиланням на ізраїльське видання Haaretz.

Глава уряду Ізраїлю зробив цю заяву в ході прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. «Ізраїль виступає проти угоди про припинення вогню на півдні Сирії, яке досягли США і Росія, оскільки воно увічнює іранську присутність у цій країні», — сказано в повідомленні.

Читайте такожСША і Росія працюють над режимом припинення вогню ще в одному районі Сирії - Трамп

Як повідомило Haaretz джерело в дипломатичних колах, Тель-Авів «усвідомлює намір Ірану» істотно розширити свою присутність в Сирії. Іран, за словами співрозмовника видання, зацікавлений не тільки у відправленні своїх радників в Сирію, але і в розміщенні в цій країні своїх збройних сил, включаючи створення авіабази для іранських літаків і військово-морської бази для флоту.

«Це вже змінює картину в регіоні в порівнянні з тим, що там [у Сирії] було досі», - сказав чиновник.

Угода про перемир'я в південно-західній частині Сирії була досягнута в результаті переговорів США і Росії 7 липня.