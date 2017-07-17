Сеул запропонував Пхеньяну провести військові переговори

Південна Корея запропонувала КНДР провести переговори військових представників по зниженню напруженості на Корейському півострові, передає Бі-бі-сі. Ідею відновлення діалогу між двома державами висунув президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час візиту до Німеччини.

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Передбачається, що військові переговори пройдуть 21 липня. Також Сеул запропонував відновити діалог по лінії товариств Червоного Хреста.

На початку липня влада КНДР оголосила про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14". Пхеньян повідомив, що це стало першим в історії країни успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети.

В останні кілька місяців Північна Корея різко збільшила кількість випробувань ракет - за цей рік зафіксовано вже 11 запусків.

США вважають, що КНДР здатна завдати ракетного удару по Алясці. У той же час експерти вважають, що ракета зможе потрапити в задану ціль. У свою чергу, влада Північної Кореї вже заявила, що ракета може влучити в ціль в будь-якій точці світу.