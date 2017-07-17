Понад 7 мільйонів венесуельців проголосували на "незаконному" референдумі

У народному референдумі, проведеному венесуельської опозицією, взяли участь майже 7,2 млн осіб. Про це вранці в понеділок, 17 липня, повідомили організатори плебісциту, передає DW.

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Опозиціонери винесли на голосування питання про конституційну реформу, заплановану президентом країни Ніколасом Мадуро. Противники чинної влади побоюються, що поправки в основний закон Венесуели призведуть до подальшого послаблення ролі парламенту й розширення повноважень президента. Сам Мадуро вважає плебісцит, проведений опозицією, незаконним.

Всередині країни проголосували 6,5 млн осіб, за кордоном - майже 700 тисяч венесуельців. Загальне населення Венесуели становить близько 31 млн осіб.

Підрахунок голосів поки не закінчено, про результат референдуму не повідомляється. Соціологічні дослідження, які проводилися раніше, показали, що запропоновану Мадуро реформу підтримують лише близько 20 відсотків венесуельців.

Як повідомляв УНІАН, у ході голосування група озброєних прихильників чинної влади на мотоциклах напала на виборчу дільницю, розташовану в будівлі церкви на заході Каракаса. В результаті атаки одна 61-річна жінка була вбита, ще три людини отримали поранення.