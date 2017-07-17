Євросоюз запровадив санкції проти ще 16 осіб через хімічні атаки в Сирії

Європейський Союз запровадив санкції ще проти 16 осіб через хімічні атаки в Сирії.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

17 липня Рада ЄС додала 16 імен до списку тих осіб з числа представників сирійського режиму президента Сирії Башара аль-Асада, на яких поширюються обмежувальні заходи.

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"ЄС додав цих 16 осіб у зв'язку з їхньою роллю у розвитку і застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення, що відповідає політиці ЄС у боротьбі з поширенням та використанням хімічної зброї", - йдеться у повідомленні.

До цих осіб віднесено вісьмох високопоставлених військових керівників та вісьмох науковців, причетних до поширення хімічної зброї.

Раніше в ЄС вже застосовували санкції проти високопосадовців сирійського режиму за здійснення хімічної атаки, зокрема востаннє - 4 березня 2017 року. Сьогоднішнє рішення збільшує кількість осіб, проти яких запроваджені санкції, до 255-ти. На них поширюється заборона на в'їзд до країн Євросоюзу і замороження активів. Всього було заморожено активи 67 юридичних осіб.