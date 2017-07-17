У Данії військових навчать як протистояти дезінформації РФ

У Данії військових, перед тим, як вони у січні приєднаються до батальйону НАТО в Естонії, навчать, як протистояти російській деінформації. Про це заявив міністр оборони Данії Клаус Хйорт Фредеріксен, пише Reuters.

Зазначається, що 200 данських солдатів будуть розміщені в Естонії.

Читайте такожЗМІ: Хакери зламали листування спеціаліста Держдепу з питань Росії

"Це цілий новий світ. Данські солдати повинні бути дуже обізнані про це. Тому я організував з озброєними силами спецтренування, в результаті солдати, які відправляться в Естонію в січні, будуть поінформовані про те, як захистити себе", - сказав міністр, додавши "Дуже легко уявити, як вони стануть об’єктами залякувань і фейкових чуток".

Як повідомляв УНІАН раніше, за стандартами НАТО у ЗСУ підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів. Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

Також сказано, у 2017 році за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено вже 297 інструкторів, а загалом з початку оборонної реформи – близько 1,2 тис. військовослужбовців-інструкторів, з них близько 600 – за участю іноземних інструкторів.