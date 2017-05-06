Іран: суперники Роухані розкритикували його через ядерні домовленості

В Ірані під час передвиборчих теледебатів головні суперники чинного президента Хассана Роухані розкритикували його політику, пише Радіо Свобода.

Суперники звинуватили Роухані у тому, що він не зміг покращити економічну ситуацію у країні після підписання у 2015 році угоди про обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на скасування санкцій Заходу.

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Клірик Ебрагім Раїсі заявив, що ядерні домовленості не покращили життя іранців. «Ця угода як чек, який уряд не може перевести у готівку», – заявив Раїсі. Він також звинуватив уряд Роухані у демонстрації слабкості під час ядерних переговорів.

Але попри критику, Ебрагім Раїсі заявив, що у разі обрання виконуватиме зобов’язання у рамках цієї угоди.

Мер Тегерана Бакер Калібаф також заявив, що іранці не отримали вигоди від ядерної угоди. Він звинуватив Хассана Роухані у тому, що той надто покладається на іноземні інвестиції, а не на власні ресурси.

Калібаф, який втретє балотується на посаду президента також каже, що збереже угоду у разі обрання.

Хассан Роухані, що прийшов до влади у 2013 році, відстоює свою політику, а консерваторів звинувачує у саботажі ядерної угоди і спробах підірвати ядерні домовленості.

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«Якщо ядерна угода є прийнятною, то чому ви розвішували білборди у Тегерані? Чому ви ображали переговорників?», – зазначив Роухані.

Президент Ірану також розкритикував Корпус вартових Ісламської революції через проведення провокативних ракетних випробувань з антиізраїльськими гаслами.

Ці дебати, другі із трьох запланованих перед президентськими виборами 19 травня, були присвячені політичним і культурним питанням. Треті, останні, дебати заплановані на 12 травня.