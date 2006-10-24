У столиці Панами згорів автобус з пасажирами

У центрі панамської столиці згорів пасажирський автобус. 18 чоловік загинули, 25 дістали сильні опіки, повідомляє телекомпанія НТВ .

Пожежники довго не могли загасити полум`я. За словами поліцейських, кінологи не знайшли слідів вибухівки. Фахівці вважають, що вогонь спалахнув через витоку бензину або інших технічних неполадок.

За свідченнями очевидців, з мотора транспортного засобу спочатку повалив густий дим, потім відбулося займання. На місці події працюють слідчі.