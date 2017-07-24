В Ідлібі в результаті вибуху автомобіля загинули понад 30 бойовиків

У Сирії в місті Ідліб в результаті вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, загинули десятки людей, у тому числі понад 30 бойовиків із угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам". Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал "Аль-Маядін".

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За інформацією телеканалу, за кермом автомобіля знаходився терорист-смертник. Він врізався у військовий конвой угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", який рухався по околиці міста. Після цього сталося ще кілька вибухів.

За словами очевидців, здетонували боєприпаси, які знаходилися в машинах конвою.

Раніше УНІАН повідомляв, що озброєне угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам", яку пов'язують з "Аль-Каїдою", в неділю, 23 липня, взяло під контроль місто Ідліб. Перед цим місто покинули бійці ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам".

Угрупування "Ахрар аш-Шам" вважається однією з найбільших опозиційних збройних угрупувань у Сирії. "Хайят Тахрір аш-Шам" активно співпрацює з "Джебхат ан-Нусра".

Обидва угруповання воюють проти армії президента Сирії Башара Асада, а також протистоять воєнізованим проурядовим організаціям "Шабіха" та членам угруповання "Хезболла".