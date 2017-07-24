В Пакистані смертник підірвався біля ринку, загинули 25 осіб

Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за вибух, який пролунав у понеділок, 24 липня, біля овочевого ринку в місті Лахорі, столиці провінції Пенджаб. Про це повідомляє DW.

Вибух спричинив смертник, який прибув до ринку на мотоциклі. Мішенню теракту були поліцейські, які перебували в той момент на ринку.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 25 людей. Десятки дістали поранення. Речник поліції заявив, що постраждалих від вибуху - 40. У кількох будівлях біля ринку повибивало шибки.

Читайте такожАвто в центрі Одеси підірвали за допомогою безоболонкового вибухового пристрою

Більшість загиблих під час вибуху - поліцейські. Поліцейські повинні були очистити ринок від нелегальних торговельних яток.

Раніше в Кабулі вибухнуло авто зі смертником, понад 10 цивільних загинуло.