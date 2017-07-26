У Росії відреагували на введення санкцій США та заявили, що не "піддаються емоціям"

У Росії відреагували на введення санкцій США та заявили, що це є кроком до знищення перспектив для нормалізації відносин з РФ. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, пише ТАСС.

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"Те, що відбувається не вкладається в рамки здорового глузду. Автори і спонсори цього законопроекту роблять дуже серйозний крок у напрямку знищення перспектив для нормалізації відносин з Росією", - сказав він, додавши, що Москва "не піддається емоціям" і готова співпраці із Вашингтоном.

Як повідомляв УНІАН раніше, палата представників США 25 липня проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, проект яких був узгоджений в липні.

Законопроектом, зокрема, пропонується заборонити президенту США послаблювати санкції або істотно змінювати американську політику щодо Росії без схвалення Конгресу. Читайте також Трамп має намір вивчити законопроект про санкції проти Росії - Білий дім Також, проект вводить додаткові обмеження на участь американських громадян і компаній у співпраці з російським енергетичним сектором, у тому числі у сфері будівництва Росією трубопроводів.