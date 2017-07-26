У Британії створили одяг на виріст, який "росте" разом із дітьми (відео)
14:10, 26 липня 2017Світ
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Одяг може збільшуватися чи зменшуватися в усіх вимірах.
Дизайнер надихнувся орігамі / скріншот
У Британії дизайнер, а за освітою інженер, створив одяг на виріст, який здатен збільшуватись разом із тим, як росте дитина, йдеться в сюжеті ТСН.
Розробник моделей отримав натхнення від японської техніки орігамі.
Завдяки численним дрібним складкам його одяг може збільшуватися чи зменшуватися в усіх вимірах, залежно від віку і зросту дитини.
Одяг на виріст: британський дизайнер створив дитяче вбрання, яке росте разом із малюками
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