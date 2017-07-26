У Британії створили одяг на виріст, який "росте" разом із дітьми (відео)

У Британії дизайнер, а за освітою інженер, створив одяг на виріст, який здатен збільшуватись разом із тим, як росте дитина, йдеться в сюжеті ТСН.

Розробник моделей отримав натхнення від японської техніки орігамі.

Завдяки численним дрібним складкам його одяг може збільшуватися чи зменшуватися в усіх вимірах, залежно від віку і зросту дитини.